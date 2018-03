1. März 2018, 22:10 Uhr Volkshochschule Indersdorfer Malkreis trifft sich

Der Malkreis des Indersdorfer Kunstkreises kommt am Montag, 5. März, um 18 Uhr wieder zu seinem monatlichen Treffen in der Mittelschule zusammen. Interessierte wenden sich an die Volkshochschule Indersdorf unter 08136 / 93 88 35.