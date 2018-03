13. März 2018, 22:01 Uhr Vierkirchen/Haimhausen Straßenreinigung unterwegs

Frühjahrsputz in den Gemeinden: In Vierkirchen ist von Montag, 19. März, bis Donnerstag, 22. März, die Straßenkehrmaschine unterwegs, um allen Dreck aufzunehmen, der unter Schnee und Eis zum Vorschein gekommen ist. Die Bürger werden gebeten, den Splitt vom Bürgersteig auf die Straße zu kehren, damit dieser ebenfalls entsorgt werden kann. Gleichzeitig wird darum gebeten die Fahrzeuge nicht am Straßenrand zu parken. In Haimhausen findet die Frühjahrsreinigung der Siedlungsstraßen am Montag und Dienstag, 16. und 17. April statt. Die Gemeinde bittet alle Anwohner, parkende Autos zu entfernen und den Schmutz der Gehsteige an den Straßenrand zu kehren, damit das Reinigungsfahrzeug diesen fahrend aufnehmen kann. Das Landratsamt Dachau weist darauf hin, Straßenkehricht nicht in der Biotonne zu entsorgen. Denn er ist mit Schadstoffen belastet und gehört deshalb in die Restmülltonne. Die Abfallberaterin weist darauf hin, nur kleine Mengen an Straßenkehricht in die Restmülltonne zu geben, da zu schwere Tonnen vom Müllfahrzeug nicht mehr angehoben und geleert werden können. Große Mengen an Straßenkehricht können über Fachfirmen entsorgt wer-den. Adressen sind bei der Abfallberatung unter 08131/74-1469 erhältlich.