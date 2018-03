8. März 2018, 21:55 Uhr Vielfältiges Angebot Ostermarkt in Schönbrunn

Die Edith-Stein-Förderstätte veranstaltet am Mittwoch, 14. März und am Donnerstag, 15. März jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Schönbrunner Kaiserstraße 7 ihren alljährlichen Ostermarkt. Angeboten werden liebevoll gefertigter Osterschmuck, Dekorations- und Geschenkartikel, Schmuck, Grußkarten und vieles mehr.