19. März 2018, 22:00 Uhr VHS-Kurs in Indersdorf Vorbereitung auf den Quali in den Ferien

Lernen in den Ferien klingt schrecklich, aber es wenn hilft, die Abschlussprüfung zu bestehen, ist die Vorstellung vielleicht nicht mehr so schlimm. In Absprache mit der Schulleitung der Mittelschule Indersdorf bietet die Volkshochschule in den Oster- und Pfingstferien Schülern der neunten Klassen eine intensive Vorbereitung auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss an. In zwei Kompakteinheiten wird auf individuelle Probleme eingegangen und anhand von prüfungsrelevanten Aufgaben auf den Abschluss in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch vorbereitet. Informationen bei der vhs Indersdorf unter Telefon 08136/938835.