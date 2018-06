6. Juni 2018, 21:59 Uhr Vernissage am Samstag Freie Malgruppe stellt aus

Ihre Ausstellung "Sichtweisen" präsentieren acht Mitglieder der freien Malgruppe Dachau in den Räumen der Telis Finanz AG, Felix-Wankel-Straße 10, in Dachau. Vernissage ist am Samstag, 9. Juni, 11 Uhr. Gezeigt werden Öl-und Acrylbilder, Aquarelle und Werke in verschiedenen Mischtechniken, die Motive aus der Region zeigen, aber auch Landschaften. Zu sehen bis 6. September, werktags von 10 bis 17 Uhr.