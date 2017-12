29. Dezember 2017, 22:16 Uhr Verkehrsunfall Mit Sommerreifen auf glatter Straße









Sommerreifen in Verbindung mit einer winterglatten Straße haben am Donnerstag kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in Ebersried geführt. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 20-jähriger Mann auf der Egenburger Straße die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde so schwer beschädigt, dass ihn die Feuerwehr Egenhofen sichern musste. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, am Telefonmasten in Höhe von 1000 Euro.