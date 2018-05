23. Mai 2018, 22:44 Uhr Verkehrsunfall in Karlsfeld Frau übersieht Auto beim Abbiegen

Missachtete Vorfahrt ist der Grund für einen Zusammenstoß, den am Dienstag eine 35-jährige Karlsfelderin verursacht hat. Die Frau wollte gegen 8.10 Uhr von der Bayerwerkstraße nach links in die Münchner Straße einbiegen und Richtung Dachau weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Einmündung ausgefallen. Alle Fahrzeuge auf der Münchner Straße hatten damit Vorfahrt vor Fahrzeugen aus der Bayerwerkstraße. Als die 35-Jährige nach links in die Münchner Straße einbog, übersah sie den Wagen eines 55-jährigen Münchners, der auf der Münchner Straße in Richtung Dachau fuhr. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal gegen die rechte vordere Fahrzeugseite der Karlsfelderin. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Zusammenstoß weder die Frau noch der Mann verletzt. Da aus beiden Fahrzeugen aufgrund der Beschädigungen Flüssigkeiten ausliefen, wurden die Karlsfelder Feuerwehr und ein privater Ölbeseitigungsdienst alarmiert. Sie reinigten die Straße. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 15 000 Euro.