22. Mai 2018, 21:45 Uhr Verkehr Mit Tempo 20 zum Schloss hinauf

Das Tempolimit in der Kloster- und Schloßstraße soll sich von zehn auf 20 Kilometer pro Stunde ändern. Dies fordert Volker Koch (SPD), Verkehrsreferent im Dachauer Stadtrat, in einem Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Die Erfahrungen mit dem neuen Tempolimit hätten gezeigt, dass es schwierig sei, mit Tempo zehn den Berg hinauf zu fahren. Koch bezieht sich dabei auf einen Verkehrsteilnehmer, der sich in der Presse äußerte. Grundsätzlich sei dieser der Meinung, dass eine Beschränkung auf 20 Kilometer pro Stunde gereicht hätte. Damit würde man die Raser genauso ausbremsen, und für die Autofahrer wäre es auch leichter, so der Verkehrsteilnehmer. Hinzu komme der Faktor Zeit. Exakt 1:58 Minuten sei man unterwegs, wenn man den Berg mit Tempo zehn hinunter- oder hinauffahre. Koch kann sich dem nur anschließen. Tempo 20 genüge völlig, um die Raser bei der Auffahrt zum Schloss auszubremsen. Wenn das Tempolimit konsequent überwacht werde, werde dieses Ziel auch erreicht. Zugleich sei es für die Autofahrer einfacher, diese Geschwindigkeit einzuhalten.