10. Juni 2018 Sozialverband VdK informiert über Angebote

Vorträge, Diskussionen und ein buntes Programm bietet der VdK Bayern wieder in seinen Geschäftsstellen von Montag, 18., bis Freitag, 22. Juni an. Die Aktionswoche des Sozialverbands findet bereits zum fünften Mal statt. An Infoständen und in Vorträgen können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über das Angebot des größten deutschen Sozialverbands sowie die Forderungen des VdK an die Politik informieren. So setzt sich der Sozialverband vor der bayerischen Landtagswahl insbesondere für Barrierefreiheit und Inklusion ein. Neben dem Thema Leben mit Behinderung geht es außerdem um andere Schwerpunktthemen wie Rente, Gesundheit, Pflege und Armut.

Auch die Dachauer Kreisgeschäftsstelle bietet ein buntes Programm. Am Samstag, 16. Juni, findet ein Bürgerfest in Erdweg statt, mit dem das 70-jährige Bestehen des VdK Erdweg gefeiert wird. Von 14 Uhr an gibt es einen Infostand, zudem wird ein Rollstuhlparcours angeboten. Am Mittwoch, 20. Juni, steht ein kostenloser Vortrag zum Thema "Der VdK Bayern e.V. - ein Sozialverband stellt sich vor" im Gasthaus Schloss Tandern auf dem Programm. Beginn ist um 18 Uhr. Am Samstag, 23. Juni, findet ein Tag der offenen Tür mit Sommerfest in der Kreisgeschäftsstelle statt. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. "Die Freunde alter Fahrzeuge Dachau e.V" präsentieren Oldtimer, außerdem gibt es wieder Infostände.