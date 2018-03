19. März 2018, 22:00 Uhr Veranstaltungen im Hof Rosenrot Frühling im Winter

Zu einer Frühlingswoche lädt der Hof Rosenrot in Weyhern (Gemeinde Markt Indersdorf) ein. Das Team um Doris Gibson bietet im Café hausgemachten Kuchen mit feinen Kaffeespezialitäten in idyllischer Atmosphäre an. Besucher können auch kunsthandwerkliche Arbeiten rund um die Themen Ostern und Frühling kaufen. Am Mittwoch, 21. März, um 19.30 Uhr berichtet Martina Kirchmayer über einen "Frühjahrsputz von innen". Sie erklärt, wie ätherische Öle das Wohlbefinden fördern. Am Freitag, 23.März, um 15 Uhr tischt Anja Koch bezaubernde, frühlingsfrische Geschichten auf. Der Vortrag findet im Garten oder im Café statt. Der Hof Rosenrot ist am Dienstag, Mittwoch und Samstag von 11 bis 17 Uhr, am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag, 20. März, ist kalendarischer Frühlingsanfang. Aus diesem Anlass lädt Doris Gibson am Abend um 18.30 Uhr zum Tanz in den Frühling ein. Die Veranstaltung dauert bis etwa 21 Uhr. Mit beschwingten Frühlingstänzen sollen die länger werdenden Tage, das Licht und die Wärme begrüßt werden. Teilnehmer erhalten warme Getränke und Knabbereien. Der Unkostenbeitrag beträgt 9 Euro. Weitere Infos unter www.hof-rosenrot.de.