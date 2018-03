8. März 2018, 21:55 Uhr Veranstaltung Vortrag über Patientenverfügung

Welche Vorsorge ist nötig, wenn man wegen seines Gesundheitszustands keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann? Darüber informiert der Notar Thomas Kilian in einem Vortrag über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Dabei geht es um Vor- und Nachteile der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, wer sie erstellen sollte, was der Unterschied zwischen Generalvollmacht und Vorsorgevollmacht ist und wie eine Vollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung erstellt werden muss. Kilian klärt auch darüber auf, welche Formulare medizinisch und juristisch auf dem aktuellsten Stand sind, wo diese am besten aufbewahrt werden und welchen Inhalt eine wirksame Patientenverfügung haben muss. Der Vortrag findet am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr in der VR-Bank Altomünster statt. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule Altomünster, Telefon 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.