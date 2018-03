2. März 2018, 22:04 Uhr Veranstaltung Thema Pflegenotstand

Die SPD diskutiert im Danuvius-Haus Petershausen

Der eklatante Mangel an Pflegekräften im Gesundheitswesen ist das Thema einer SPD-Veranstaltung am Mittwoch, 7. März, in Petershausen. Der Personalmangel im Pflegebereich schadet der Gesundheit - aber nicht nur der Gesundheit der Patienten, sondern auch der Pflegekräfte selbst, so schreiben die Ortsvereine Weichs und Petershausen in der Ankündigung. "Die viel zitierte Pflegekatastrophe ist in unseren Einrichtungen und in der mobilen Pflege gegenwärtig. Schlagworte sind hier Dokumentationspflicht, Unterfinanzierung, Kostenkontrolle, schlechte Bezahlung, Personalmangel."

Martina Tschirge, SPD-Kandidatin für den Bezirkstag, und Christine Richter, Leiterin des Danuvius-Hauses Petershausen, einer Einrichtung für Menschen mit Demenzerkrankung, werden sich mit diesen und vielen anderen Fragen befassen: Wann fühlt sich die Pflegekraft besser anerkannt? Fehlt es nur an gerechter Bezahlung? Welche Konsequenzen hat das Pflegestärkungsgesetz für die Pflegekräfte? Welche Arbeitsbedingungen müssen unbedingt verbessert werden? Wie sieht es mit der Aus- und Weiterbildung aus? Und was lässt sich zeitnah für Patientinnen und Patienten und die Pflegenden verbessern? Die Veranstaltung ist offen für alle und gibt Gelegenheit, zum mit zu diskutieren und Fraggen stellen. Beginn im Danuvius-Haus, Münchner Straße 42, Petershausen ist um 19.30 Uhr. Vor Beginn der Veranstaltung besteht die Möglichkeit das Danuvius-Haus bei einem Rundgang mit der Einrichtungsleiterin zu besichtigen. Der Rundgang beginnt um 19 Uhr. Im Haus werden etwa 130 Menschen betreut, die in Wohngemeinschaften leben. Der zweistöckige Neubau liegt im Landschaftsschutzgebiet.