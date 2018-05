28. Mai 2018, 21:56 Uhr Unfallursache unklar Vier Verletzte bei Motorradunfall

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Motorrädern in Bergkirchen sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Am Sonntag um 22.45 Uhr war ein 16-jähriger Mopedfahrer aus Bergkirchen in der Zweigstraße im Ortsteil Lus in Richtung Gernlinden unterwegs. In einer Rechtskurve stieß er aus noch unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad einer 17-jährigen Olchingerin zusammen. Bei der Kollision stürzten die beiden Jugendlichen mit ihrem Motorrad.

Hinter der Olchingerin fuhr eine 16-Jährige aus Olching mit ihrem Leichtkraftrad. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte auf die anderen beiden Motorräder und stürzte ebenfalls zu Boden. Der 16-Jährige aus Bergkirchen wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck. Sein 17-jähriger Mitfahrer aus Bergkirchen wurde leicht verletzt und ebenfalls in das Kreiskrankenhaus gebracht. Die 17-Jährige aus Olching wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus München-Harlaching transportiert. Die 16-jährige Fahrerin aus Olching zog sich dagegen nur leichte Verletzungen zu, die am Unfallort versorgt werden konnten. Die Staatsanwaltschaft München II ließ die Motorräder sicherstellen und ordnete ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an.