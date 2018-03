8. März 2018, 21:55 Uhr Unfall Neunjähriges Mädchen von Auto angefahren

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Dienstagabend in Dachau am Unteren Markt von einem Auto angefahren und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich gegen halb sieben Uhr abends. Das Mädchen überquerte zu Fuß die Gröbenrieder Straße an der Kreuzung zur Münchner Straße und wurde dabei von einem dunklen VW Golf, der von der Münchner Straße nach rechts abbog, angefahren. Die Fahrerin erkundigte sich nach dem Zustand des Mädchens. Da die Schülerin angab, nicht verletzt zu sein, fuhr die Frau schließlich weiter. Später verspürte das Mädchen doch Schmerzen von dem Zusammenstoß und ging mit seiner Mutter zum Arzt. Am Donnerstag wurde der Unfall bei der Polizei gemeldet. Die Fahrerin des VW Golf sowie mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Dachau unter Telefon 08131/561-0 zu melden.