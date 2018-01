1. Januar 2018, 21:47 Uhr Unfall Gegenverkehr übersehen









Glück im Unglück haben drei Autofahrer am Samstagmorgen gehabt. Die drei sind an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/ Schleißheimer Straße in Dachau heftig zusammengekracht. Laut Polizei hat eine 50-jährige Dachauerin den ihr entgegenkommenden Wagen nicht gesehen und ist links abgebogen. Beide hatten wohl grün. Der entgegenkommende Markt Indersdorfer hat die Aktion der Dachauerin jedoch zu spät bemerkt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Autos prallten so heftig zusammen, dass der Wagen des Markt Indersdorfers gegen einen Baum geschleudert wurde, der auf einer Verkehrsinsel stand. Anschließend krachte er noch in einen Minivan, der ebenfalls links abbiegen wollte. Trotz des heftigen Aufpralls verletzte sich laut Polizei keiner der drei Autofahrer. Auch der Sachschaden an den drei Unfallwagen hält sich mit 6000 Euro in Grenzen. Lediglich der Kleinstwagen der Dachauerin musste später abgeschleppt werden.