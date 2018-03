1. März 2018, 22:10 Uhr ÜB-Antrag Studentenwohnungen für Lehrlinge

Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) möchte das Studentenwohnheim Dachau auch für Auszubildende und Meisterschüler öffnen. Ihren Stadtratsantrag begründet die Fraktion damit, auch Auszubildende und Lehrlinge fördern zu wollen. Das Studentenwohnheim Dachau sei eine durch die Stadt Dachau geförderte Einrichtung für Studenten. Es bietet 45 Apartments in verschiedenen Größen zu Mieten von 199 Euro an, inklusive Nebenkosten. Die Mietdauer ist auf die Regelstudienzeit begrenzt. "Aus unserer Sicht sollte die Stadt Dachau berücksichtigen, dass auch Auszubildende nicht immer am Wohnsitz ihrer Eltern ihre Ausbildung absolvieren können. Gleiches gilt für Meisterschüler mit Schulort München", schreibt Stadtrat Peter Gampenrieder im Antrag. Allerdings möchte die ÜB "den Kreis der Auszubildenden und Meisterschüler auf Angehörige von Betrieben eingrenzen, die ihren Unternehmenssitz im Dachauer Stadtgebiet haben".