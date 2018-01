9. Januar 2018, 22:03 Uhr Turniere Wettkämpfe im Sledge-Eishockey









Inklusionssport in Dachau: Die Deutsche-Para-Eishockey-Liga veranstaltet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Februar, zum dritten Mal ein Turnier in Dachau. Es finden auf der Kunsteisbahn an der Gröbenrieder Straße 21 im Sledge-Eishockey jeweils zwei Begegnungen pro Turniertag statt: am Samstag um 14 Uhr und um 16 Uhr, am Sonntag um 8.30 Uhr und um 10 Uhr. Zuschauer sind willkommen.