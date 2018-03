18. März 2018, 22:02 Uhr Tour Osterbrunnen im Landkreis

Die Frauen-Union Dachau bietet eine Tour zu den Osterbrunnen im Landkreis an. Gästeführerin Anni Härtl wird den Teilnehmern dazu alles Wissenswerte über Brauchtum und Tradition näher bringen. Seit mehr als hundert Jahren werden zur Osterzeit zahlreiche Brunnen und Quellen farbenprächtig dekoriert. Von der Karwoche an bis eine Woche nach Ostern sind vielerorts Brunnen mit tausenden bunt bemalten Eierschalen, Blumen, Kränzen und Girlanden geschmückt. Hauptgrund für das Schmücken von Brunnen und Quellen zur Osterzeit ist vor allem in der Bedeutung des Wassers für die Existenz von Leben zu sehen. Die Fahrt findet am Montag, 26. März, statt. Abfahrt an der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau um 10 Uhr. Zu bezahlen sind 32 Euro für Reiseleitung und Busfahrt. Um 13.15 Uhr ist ein Mittagessen auf eigene Kosten in der Gast- und Tafernwirtschaft in Niederdorf eingeplant. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08131/73 55 20 erforderlich.