8. Juni 2018, 22:01 Uhr Themen-Spaziergang Spiel und Spaß bei jedem Wetter

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck, das auch für den Landkreis Dachau zuständig ist, bietet die Teilnahme an einer Freiluftveranstaltung an. Angesprochen sind Eltern mit Kindern im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren. Unter dem Motto "Raus in die Natur - Spiel und Spaß bei jedem Wetter" bekommen Eltern Ideen vermittelt, wie sie ohne viel Vorbereitung die motorische Entwicklung ihrer Kinder und die Lust mit allen Sinnen die Natur zu entdecken fördern können. Der Themen-Spaziergang mit Ergotherapeutin Mirjam Hilliges führt am Mittwoch, 20. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr ins Emmeringer Hölzl. Wie das Amt mitteilt, wird die Veranstaltung für alle Teilnehmer sehr bewegungsreich. Eine Anmeldung ist unter www.weiterbildung.bayern.de erforderlich. Das Angebot richtet sich an Eltern, Großeltern, Tagesmütter mit Kindern in dieser Altersgruppe und ist kostenfrei.