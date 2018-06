15. Juni 2018, 22:00 Uhr Theaterpremiere Jagd auf den Florentinerhut

Der "Musikalische Theatersommer Bergkirchen" startet mit einer turbulenten Vaudeville-Komödie

Seit dem Sommer 2015 veranstaltet das Hoftheater Bergkirchen den "Musikalischen Theatersommer Bergkirchen". Nach einer Jubiläumsproduktion der Operette "Im weißen Rössl" im August 2014 stand ein Jahr später im Reischl-Hof Unterbachern Nestroys "Lumpazivagabundus" auf dem Programm, 2016 spielte das Ensemble zum ersten Mal in der Halle des TC Lauterbach am dortigen Schlossberg mit "Don Quichotte", und im vergangenen Sommer richtete man sich in der "Pension Schöller" im eigenen Hoftheater ein.

Am 12. Juli dieses Jahres startet das vierte vom Theater eigenverantwortlich durchgeführte Landkreis-Festival mit der französischen Vaudeville-Komödie "Ein Florentinerhut" von Eugène Labiche, untermalt von der schwungvollen Musik des Operettenkomponisten Jacques Offenbach. Bis zum 5. August stehen 17 Vorstellungen des Stückes auf dem Plan, mit Ausnahme der Endspiele der Fußballweltmeisterschaft jeweils von Mittwoch bis Sonntag. Dazwischen gibt es an zwei Dienstagen Jazz und Swing, am 17. Juli, mit Max Müller und seinem Quartett, am 24. Juli mit Blumes kleinem Orchester.

"Ein Florentinerhut" gehört zu den lustigsten Schwänken, die das französische Theater im 19. Jahrhundert zu bieten hatte: Ein nicht mehr ganz taufrischer Pariser Lebemann namens Fadinard will ein Mädchen vom Lande ehelichen, doch am Hochzeitsmorgen frisst sein Pferd den Strohhut einer verheirateten Dame, die sofortigen Ersatz fordert, damit sie nach ihrem Liebesabenteuer mit einem schicken Leutnant wieder nach Hause kann. Aus der Suche nach einem Florentinerhut wird eine rasante Verfolgungsjagd von einer verflossenen Geliebten zur anderen - und keine hat so einen Hut. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, jagt auch die ländliche Verwandtschaft hinterher auf der Suche nach dem Standesamt und dem Hochzeitsbuffet. Und die ganze Aufregung wäre gar nicht notwendig gewesen, denn . . . - aber das soll hier noch nicht verraten werden.

Nach monatelanger Vorbereitung haben in diesen Tagen die Proben begonnen. Der Kartenverkauf für alle Vorstellungen ist bereits im Gange. Bestellungen nimmt das Theaterbüro gern entgegen: Telefon 08131/326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.