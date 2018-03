12. März 2018, 22:04 Uhr Theater am Stadtwald Restkarten für "Otello darf nicht platzen"

Noch viermal spielt das Theater am Stadtwald seine überaus erfolgreiche Komödie "Otello darf nicht platzen" im Theatersaal des ASV Dachau. Die letzte Vorstellung am Samstag, 24. März, ist bereits ausverkauft; für die Vorstellungen am 16., 17. und 23. März um jeweils 20 Uhr gibt es noch Restkarten, erhältlich im Vorverkauf bei der Dachauer Rundschau (Konrad-Adenauer-Straße 27, Telefon 08131/518 10) sowie an der Abendkasse.