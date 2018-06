13. Juni 2018, 22:10 Uhr Swing-Chanson-Band in Altomünster Klosterhofserenade

Die Formation Moi Et Les Autres gilt als die beste Swing-Chanson-Band Deutschlands. Mit den musikalischen Wurzeln im traditionellen französischen Chanson kreuzen "Moi Et Les Autres" ihren Sound mit Jazz, Tango, Balkan-Musik und Dixie-Klängen aus New Orleans. Die Instrumentierung ist dabei äußerst vielfältig: Kontrabass, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug, aber auch Banjo, Ukulele und Melodika. Juliette Brousset führt mit ihrer lustigen Moderation in (fast) perfektem Deutsch durch den Abend. Das Konzert findet am Sonntag, 17. Juni, um 20 Uhr im Klosterhof Altomünster statt; bei schlechter Witterung wird es ins evangelische Gemeindezentrum verlegt. Der Eintritt kostet 16 Euro.