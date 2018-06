10. Juni 2018, 22:05 Uhr Stromleitung am TSV 1865 CSU hat Fragen zur Erdverkabelung

Die CSU-Fraktion im Dachauer Stadtrat hat noch Fragen in der Diskussion um die Stromleitung, die über das neue Gelände des TSV Dachau 1865 östlich der Theodor-Heuss-Straße führt. Die CSU unterstützt den TSV in seinem Wunsch, dass diese Leitung in die Erde verlegt werde. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und die SPD sind strikt gegen die Verlegung, die Millionen kostet und die Aussiedlung des Vereins um Jahre verzögert. Zumal die Leitung erst kürzlich ertüchtigt wurde und für die nächsten Jahrzehnte Bestand haben sollte. Die CSU hat nun eine Anfrage an den OB gerichtet und möchte wissen, wann der Betreiber der Leitung die Stadt darüber informiert hat, dass die Leitung ertüchtigt werden soll und wie die Stadt darauf reagiert hat. Die Stadträte hatten bereits früher einmal eine Erdverkabelung beschlossen. Jedoch bevor die Stadt die Grundstücke für den TSV ankaufte. In die Verlegung müssten weitere Grundstückseigner einwilligen. Eine Beschlussfassung steht aus.