28. Mai 2018, 21:56 Uhr Sternfahrt Mitfahrerbänke in Bergkirchen

Dank der Hilfe von Sponsoren und der tatkräftigen Unterstützung des Bergkirchener Bauhofs können Donnerstag, 14. Juni, die ersten Mitfahrerbänke in Bergkirchen ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Gemeinde Bergkirchen mit dem Sozialbüro lädt ein um 15.45 Uhr zu einer Sternfahrt von den Bänken ab, hin zum Bruggerhaus, Römerstraße 3, in Bergkirchen. Dort angekommen findet um 16 Uhr eine kleine Feierstunde mit Umtrunk statt, bei der sich die Gemeinde für die finanzielle Unterstützung zahlreicher Geldgeber bedanken möchte. An bestimmten Stellen im Gemeindegebiet werden ab dann Bänke mit einem Hinweisschild aufgestellt sein. Der Daumen und die Aufschrift zeigen, wohin die Person gerne mitgenommen werden möchte. Der Fahrer des Wagens, der in diese Richtung fährt, kann dem Wartenden die Mitnahme anbieten. Für die Rückfahrt sind wiederum Bänke aufgestellt, oder es findet sich die Möglichkeit einer Busverbindung.