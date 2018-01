9. Januar 2018, 22:03 Uhr Standard und Latein-Tänze Tanzturnier um Wanderpokal









Feedback

Der Tanzsportclub Blau-Gold-Casino München, der in Karlsfeld trainiert, veranstaltet am Sonntag, 21. Januar, das Tanzturnier um den Horst- und Ilse-Dore-Galke-Gedächtnis-Wanderpokal. Interessierte erleben im Bürgerhaus Karlsfeld einen Mix aus Standard und Latein-Tänzen, versprechen die Veranstalter. In diesem Jahr werden einige Turnierklassen in der "Bayernpokal"-Wertung des Landestanzsportverbands Bayern (LTVB) ausgetragen. Das bedeutet, die Ergebnisse des Turnieres zählen zusammen mit weiteren Turnieren in Bayern zu einem Gesamtergebnis. Deshalb rechnet der Verein mit einer größeren Anzahl von Anmeldungen von Turnierpaaren aus Bayern und den Nachbarländern. Im Finale der Klasse Standard Sen S II wird sich entscheiden, ob es Bernhard und Sonja Fuss aus Freiburg gelingen wird, die Erfolge aus den beiden Vorjahren zu wiederholen. Nur dann können sie sich den begehrten Wanderpokal dauerhaft sichern. Das Turnier beginnt um 10 Uhr und dauert bis circa 20.30 Uhr. Der Eintrittspreis für die Zuschauer beträgt fünf Euro pro Person, Kinder von sechs bis elf Jahren zahlen die Hälfte. Weitere Informationen unter www.bgc-muenchen.de.