7. März 2018, 22:00 Uhr Stadtbücherei Großes Lesefest

In der Veranstaltungsreihe "Dachauer Geschichtenkiste" versammelt der Echo e.V. das Erzählerfest "Mit dem Geschichtenkoffer um die Welt", die Autorenlesungen der "LiteraTour" und die Geschichtenerfinderwerkstatt "Schreibmaschine" unter einem Dach in der Stadtbücherei Dachau Süd. An den Freitagen, 9. und 16. März, findet das große Lesefest "LiteraTour", jeweils von 15 bis 17 Uhr, statt. Am ersten Termin, 9. März, stellt Dirk Walbrecker Kindern seine Bücher vor. Am zweiten Termin, 16. März, liest Martina Baumbach. Das offene Programm an beiden Terminen von 15 bis 17 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.