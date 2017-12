26. Dezember 2017, 22:00 Uhr St. Jakob und Mariä Himmelfahrt Weltkulturerbe in Dachau









Zwei Führungen zu den größten Kirchenorgeln im Landkreis

Führungen zum Weltkulturerbe in Dachau: Am Mittwoch, 27. Dezember, öffnen sich um 15 Uhr sonst meist verschlossene Orgelemporen zu zwei Orgelführungen. Dabei wird über historische, stilistische, liturgische und technische Aspekte des Orgelbaues informiert. Die Klangvielfalt der Orgeln wird in Musikbeiträgen der Kirchenmusiker Christian Baumgartner und Rainer Dietz zu erleben sein. Die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland ist unlängst in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden. Hierzulande sind immer noch mehr als 50 000 Orgeln regelmäßig im Einsatz. Jede größere davon ist eine einzigartige Schöpfung, denn sie wird speziell für den einen Raum entwickelt, in dem sie später erklingen soll. 400 handwerkliche Orgelbaubetriebe gibt es derzeit in Deutschland. Die Orgel der Firma Vleugels aus dem Jahr 1997 in der Pfarrkirche St. Jakob ist mit zwei Manualen und 35 Registern die zweitgrößte in den Kirchen des Dachauer Landes, nach der Orgel von der Firma Kaps aus dem Jahr 2015 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit 41 Registern und drei Manualen. Beginn ist um 15 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd (Am Heideweg 1). Die Führung in St. Jakob in der Dachauer Altstadt beginnt um 16 Uhr. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.