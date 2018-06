11. Juni 2018, 22:03 Uhr Sommerferien Sprachreisen nach England

Der Deutsch-Britische Schüleraustausch gibt noch zehn Schülerinnen und Schülern aus Dachau im Alter von zehn bis 18 Jahren die Möglichkeit, in den Sommerferien an einer zweiwöchigen Reise mit Sprachkurs in England teilzunehmen. Die Buben und Mädchen werden in der am Meer gelegenen Kleinstadt Broadstairs untergebracht. Vormittags steht Englischunterricht auf dem Programm, am Nachmittag sind Sport und Ausflüge geplant. Interessierte schicken eine Mail an mail@englandaustausch.com und geben Name, Adresse, Alter und Klassenstufe an. Infos werden umgehend zugesandt.