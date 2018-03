11. März 2018, 21:55 Uhr Siegerehrung Wintersportverein feiert Saisonabschluss

Der Wintersportverein Röhrmoos veranstaltet im Landgasthof Brummer in Großinzemoos seine Saisonabschlussfeier. Neben den Siegerehrungen der Skikurs-Abschlussrennen der im Verein integrierten DSV-Skischule und der Preisübergabe an die Besten der Vereinsmeisterschaft wird den Mitgliedern am Samstag, 24. März, von 19 Uhr an, wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zum Ende dieser Saison wird auch der Vorstand verabschiedet.