22. Mai 2018, 21:45 Uhr Schwerer Unfall bei Haimhausen Frontalzusammenstoß

Zwei Pkws krachen ineinander - eine Frau schwer verletzt

Schon wieder ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis: Erst am Wochenende starb ein Motorradfahrer auf Dachaus Straßen. Jetzt, am Dienstagmorgen um 9.20 Uhr, wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Pkws auf der Bundesstraße 13 bei Haimhausen zwei Menschen verletzt. Eine 56 Jahre alte Frau aus Fahrenzhausen erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus München-Schwabing gebracht werden musste.

Einem Polizeisprecher zufolge fuhr eine 43-jährige Audi-Fahrerin aus Fahrenzhausen in Richtung der Ortschaft, als sie mit dem entgegen kommenden BMW einer 56-Jährigen, ebenfalls aus Fahrenzhausen stammend, frontal zusammenstieß. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert, der neben der Straße stand. Die 43-jährige kam glücklicherweise laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Die andere Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchener Klinik geflogen. Die beiden Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Die B 13 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung total gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden, möglich sei ein Überholvorgang als Unfallursache, meint die Polizei.