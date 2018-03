11. März 2018, 21:55 Uhr Schwerer Unfall Ampelanlage arbeitet nicht - drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 8.45 Uhr in Karlsfeld verletzt worden. An der Kreuzung Münchner Straße und Hochstraße waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Einem Polizeisprecher zufolge fuhr eine 40-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw auf der Münchner Straße nach Dachau. An der Kreuzung war die Ampelanlage ausgeschaltet. Eine 77-jährige Karlsfelderin kam mit ihrem Pkw aus der Hochstraße und übersah die vorfahrtsberechtigte Münchnerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die 18-jährige Beifahrerin der Frau aus München erlitt leichte Verletztungen. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Karlsfeld sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr.