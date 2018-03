15. März 2018, 21:53 Uhr Schönbrunner Workshop Gesund und fit durch den Tag

Fortbildung in der Werkstatt für behinderte Menschen

Die Mitarbeitenden der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und der Edith-Stein-Förderstätte (Föst) in Schönbrunn und Vertreter des Werkstattrates haben sich in einem internen Fortbildungstag mit den Themen Stressabbau, Ernährung und Bewegung beschäftigt. Die Anregungen und Ergebnisse dieses Tages werden in die praktische Arbeit mit Menschen mit Behinderung einfließen.

Werkstatt- und Förderstättenleiter Valentin Schmitt begründet den Tag mit den hohen Anforderungen, die an die Mitarbeitenden gestellt werden: "Wir alle haben eine herausfordernde Aufgabe, der wir auf Dauer gewachsen sein müssen. Neben einer hohen Fachlichkeit brauchen die Mitarbeitenden Zeiten und Möglichkeiten, in denen sie Kraft schöpfen können." Dazu sollte der Gesundheitstag beitragen. "Die Anregungen und Ergebnisse dieses Tages können die Mitarbeitenden für sich persönlich, aber auch für ihre Arbeits- oder Fördergruppe weiter verfolgen und umsetzen. Somit profitieren auch die Menschen mit Behinderung von diesem Tag."

Den theoretischen Teil übernahmen Simone Damschek vom Forum Arbeitsgesundheit Eichenau und Alexandra Gregor vom Bayerischen Bauernverband. Sie stellten in ihren Vorträgen Methoden zum Stressabbau vor und gaben Tipps zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Anschließend haben die Mitarbeitenden unter Anleitung von Fachfrauen der Solidargemeinschaft Dachauer Land und dem Bayerischen Bauernverband gesunde Gerichte für das gemeinsame Mittagessen gekocht und gebacken: Gemüse-Sticks, Putenspieße oder eine Gemüsesuppe waren schnell zubereitet und sind gesunde Alternativen bei Firmenfeiern oder zu anderen Gelegenheiten.

Gut gestärkt starteten dann alle in die Bewegungs-Workshops am Nachmittag und probierten verschiedene Übungen für eine "bewegte Arbeitspause" selbst aus. Von einfachen Gymnastikübungen über Fitband-Übungen bis hin zu Power-Yoga und Pilates war für jeden Fitness-Level etwas geboten.

Die Erfahrungen der Mitarbeitenden aus den Workshops und Kochkursen werden nun in Zusammenarbeit mit dem Werkstattrat ausgewertet und an die Beschäftigten der WfbM und der Förderstätte weitergegeben. Somit wirkt der Tag nachhaltig in die tägliche Arbeit hinein.

Der Gesundheitstag fand in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), der Solidargemeinschaft Dachauer Land und dem Bayerischen Bauernverband statt.