1. Juni 2018, 22:00 Uhr Schiffstransport Der lange Weg zum Meer

Mitte Juni wird die hochseetaugliche Yacht verladen - die Reise beginnt

Das Dorf Hirtlbach, ein Ortsteil von Markt Indersdorf, liegt idyllisch im Hügelland über dem Tal der Glonn, einem Flüsschen, das natürlich viel zu klein ist, um darauf mit einem hochseetauglichen Segelboot zu schippern. Wie also kommen Barbara und Hans Hillreiner mit ihrer 17,60 Meter langen und 4,50 Meter hohen Eigenbauyacht aus dem Dachauer Hinterland in maritime Gewässer? Die erste Etappe auf einem langen Weg wird mit einem Spezialisten aus der Umgebung bewältigt, der Schwer- und Spezialtransportfirma Wimmer aus Sulzemoos.

Sie bringt das Boot auf der Straße in den Nürnberger Hafen, wo es am 13. Juni zu Wasser gelassen wird. Die Hillreiners haben einen Liegeplatz für zwei Monate reserviert, um die Motoren zu testen und nach siebenjähriger Bauzeit letzte Hand an das Werk zu legen - Mast und Segel allerdings werden erst später im südfranzösischen Hafenstädtchen Sète montiert.

Dorthin geht es zunächst von Nürnberg über den Main-Donau-Kanal nach Bamberg, dann weiter den Main entlang in den Rhein. Von Koblenz aus führt die Reise weiter die Mosel aufwärts bis nach Frankreich hinein, wo der Weg über den Canal des Vosges in die Saône führt, die bei Lyon die Rhône erreicht. Dieser Strom fließt an historischen Sehenswürdigkeiten wie den Städten Orange, Avignon und Arles vorbei ins Mittelmeer, und von da ist das vorläufige Ziel Sète bald erreicht. Die künftigen Weltenbummler wollen dort vor dem ersten Frost ankommen - vorausgesetzt die Mosel führt im Sommer in ihrem Oberlauf genug Wasser für das Boot mit 1,65 Meter Tiefgang. "Sonst müssen wir halt warten, bis es regnet", sagt Hans Hillreiner lachend.