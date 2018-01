8. Januar 2018, 21:49 Uhr Schienenersatzverkehr Bauarbeiten an der S-Bahnlinie 2









In der Nacht von diesem Dienstag, 9. Januar, auf Mittwoch wird für die jeweils letzten Züge der S-Bahnlinie 2 zwischen Dachau und Petershausen ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Grund dafür sind laut Deutscher Bahn kurzfristige Gleisbauarbeiten auf der Strecke zwischen Allach und Petershausen. In dieser Nacht sowie in den folgenden bis zur Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es zudem Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Halteausfällen wegen Oberleitungsarbeiten im Stammstreckentunnel. Die Linie S 2 in Richtung Petershausen und Altomünster beginnt und endet am Hauptbahnhof auf den Gleisen 20 bis 36. Die Linie S 2 aus Erding kommend beginnt und endet am Ostbahnhof. Betroffen sind jeweils die Zeiten zwischen 23.50 Uhr und drei Uhr morgens. Es fährt nur die Linie S 8 durch die gesamte Stammstrecke.