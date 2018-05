31. Mai 2018, 21:50 Uhr Rund um die Uhr Rückgabeautomat für die Stadtbücherei

In der Hauptstelle der Stadtbücherei Dachau können Bücher nun rund um die Uhr zurückgegeben werden. Dafür hat die Stadtbücherei einen Bücherrückgabeautomat aufgestellt, der auch von außerhalb des Gebäudes bedient werden kann - und damit an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang. In dem Automat können Kunden der Stadtbücherei nicht nur Bücher, sondern alle in der Hauptstelle ausleihbaren Medien zurückgeben. Dies funktioniert mittels eines Codes auf den Medien. Diesen muss der Kunde an einen Scanner halten. Erst dann öffnet sich die Rückgabeklappe. Dadurch kann ein Missbrauch verhindert werden. Da der Automat auch während der Öffnungszeiten in Betrieb ist, wird, so hofft die Stadt, das Personal mehr Zeit etwa für Kundenberatung und die Vorbereitung von Veranstaltungen haben. Die Rückgabe an der Theke ist aber nach wie vor möglich.