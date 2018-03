13. März 2018, 22:01 Uhr Rotes Kreuz Schnellere medizinische Hilfe

Ersthelfer versorgen Verletzte und Kranke in Dachau bis der Notarzt eintrifft

Für die Bewohner der Stadt Dachau ist nun erstmals ein Team von Helfern des Roten Kreuzes zuständig. Das Ersthelfer-Team des BRK Dachau besteht aus 15 Ehrenamtlichen der BRK Bereitschaft Dachau und ist seit dem 1. März im Dienst - ausschließlich für die Stadt Dachau. Im Stadtgebiet ist das ein Novum, denn die Helfer vor Ort sind vor allem in den Landkreis-Gemeinden unterwegs, wo es mitunter bis zu 15 Minuten dauern kann, bis Rettungswagen und Notarzt zum Einsatzort kommen. Mit lebensrettenden Maßnahmen dient der HvO der Überbrückung, bis der Rettungssanitäter da ist. Mit dem eigenfinanzierten Helfer vor Ort beugt das BRK Dachau nunmehr auch im Stadtgebiet eventuellen Engpässen im Rettungsdienst vor. "Dachau ist eine stark wachsende Stadt. Mit dem HvO schließen wir eine Lücke, für den Fall, dass so schnell kein Rettungswagen oder Notarzt zur Verfügung steht", erklärt der Leiter des Rettungsdienstes Dennis Behrendt. "Bei einem Herzstillstand ist die Reanimation entscheidend, bis der Rettungswagen eintrifft", erläutert Kreisbereitschaftsleiter Reinhard Weber.

Der Dachauer HvO ist sieben Tage in der Woche 24 Stunden im Einsatz und das ausschließlich ehrenamtlich. Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath betont: "Lebensrettende Maßnahmen können so schon früher eingeleitet werden. Bei einem Herzstillstand etwa sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit jede Minute um zehn Prozent." Der BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka ergänzt: "Das BRK Dachau stellt den ersten Helfer vor Ort in einer Kreisstadt." Damit leistet der BRK-Kreisverband nicht nur eine weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Fürsorge für die Dachauer, sondern nimmt auch die Rolle des Vorreiters und Qualitätsführers ein.

Lückenlos und rasch helfen zu können, hat sich das BRK Dachau schon lange zur Aufgabe gemacht. Im Juli 1993 wurde in Haimhausen der erste HvO im Landkreis ins Leben gerufen, im Oktober desselben Jahres folgte der HvO in Petershausen, danach in Schwabhausen, Altomünster, Vierkirchen und Hilgertshausen-Tandern. Mit dem First Responder des THW, der in Bergkirchen stationiert ist, schließt sich die Rettungskette im ländlichen Bereich.

Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) ist von der Ersthelfer-Einrichtung in Dachau überzeugt. "Es freut mich sehr, dass unser Oberbürgermeister gerne die Schirmherrschaft übernommen hat", betont der stellvertretende Bereitschaftsleiter Dieter Ebermann. Das HvO-Team Dachau erhielt von Florian Hartmann einen Defibrillator für das Einsatzfahrzeug. Hartmann sagt: "Auch für das Stadtgebiet ist der HvO wichtig. Indem wir ihn mit einem Defibrillator ausstatten, leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger." Hartmann könnte auch selbst mithelfen: Dieter Ebermann überreichte ihm eine reflektierende BRK-Rettungsdienstjacke mit dem Schriftzug Oberbürgermeister.