1. Januar 2018, 21:47 Uhr Röhrmoos Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall









Teuer zu stehen kommt einen 83-jährigen Röhrmooser die Missachtung des Vorfahrtsschilds. Am Samstagmittag wollte der Mann, der auf der Blumenstraße in Röhrmoos unterwegs war, laut Polizei die Kreuzung an der Schönbrunner Straße überqueren. Er fuhr offenbar einfach drauf los und nahm einer 26-jährigen Landshuterin, die just in dem Moment ankam, die Vorfahrt. Die Frau konnte nicht mehr schnell genug reagieren und prallte in die rechte Seite vom Wagen des 83-Jährigen. Von dort wurde sie weitergeschleudert gegen eine in der Bahnhofstraße wartende Limousine. Trotz des heftigen Aufpralls wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 16 000 Euro. Die Limousine musste später abgeschleppt werden.