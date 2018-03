9. März 2018, 22:03 Uhr Röhrmoos Vielsaitige Musik im W5-Café

Einen musikalischen Nachmittag mit den "Saiteneinsteigern gibt es am Samstag, 10. März, im Schönbrunner W5-Café & Bistro. Die Vierkirchener Band um Michael Gewalt spielt von 14 bis 16 Uhr ausschließlich deutsche und englische Eigenkompositionen. Die Musik ist nicht nur "vielsaitig", sondern auch vielseitig und zwischen Folk-Ballade und Rockpop angesiedelt. Der Eintritt ist frei. Die Saiteneinsteiger gibt es als Duo und als Band. Im W5 spielen sie in voller Besetzung mit Johannes Fichtl an der Gitarre, Michael Gewalt am Bass und den Brüdern Philipp und Felix Gewalt an der Geige und am Cajon.