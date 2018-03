19. März 2018, 22:00 Uhr Röhrmoos Tanzen und Reiten in den Osterferien

Die Volkshochschule Röhrmoos bietet in den Osterferien Kurse für Kinder an. "Tanz mal drüber nach" heißt ein Tanzworkshop, der für Kinder von acht bis zwölf Jahren geeignet ist. Die Teilnehmer lernen die Welt des Tanzens kennen. Dazu gehören Elemente aus dem Ballett, moderner Tanz, HipHop und Improvisationstanz. Gemeinsam wird eine kleine Choreografie entwickelt. Der Kurs findet am Samstag, 23. März und Sonntag, 24. März von 10 bis 12 Uhr im Gymnastikraum der SpVgg Röhrmoos an der Arzbacher Straße statt. Pferdeliebhaber sollten sich den Mittwoch, 4. April, vormerken. Diesen Tag können Kinder auf einem Pferdehof verbringen. Im Reitstall "Bücherls Pferdetal" lernen sie viel über das Thema Pferde. Teilnehmer können auch selbst mit anpacken. Sie füttern, putzen, und satteln die Tiere. Zudem misten die Kinder die Ställe aus. In der Reithalle können sie auf den Pferden aufsitzen. Ein kleines Mittagessen ist inbegriffen. Teilnahme ist auf eigene Gefahr. Der Tag auf dem Pferdehof dauert von 10 bis 14.30 Uhr. "Bücherls Pferdetal" ist in Weichs, Im Glonntal 1, zu finden. Für beide Veranstaltungen sind noch Anmeldungen möglich unter www.vhs-roehrmoos.de oder unter Telefon 08139/994138.