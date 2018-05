28. Mai 2018, 21:56 Uhr Raiffeisenbank Wörl übernimmt Vorsitz im VB-Aufsichtsrat

Der 55-jährige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Günter Wörl ist zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbank Raiffeisenbank Dachau gewählt worden. Günter Wörl folgt auf Nikolaus Widmann, der sich nach zwölf Jahren im Aufsichtsrat, davon neun Jahre als Vorsitzender, nicht zur Wiederwahl stellte. Mit Simone Westermair wurde erstmalig auch eine Frau zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Günter Wörl ist Mitglied einer Wirtschaftsprüfergesellschaft mit Standortleitung in München und gehört seit 2007 dem Aufsichtsrat der Dachauer Genossenschaftsbank an. Das Ziel seiner neuen Aufgabe sehe er darin, die Dachauer Genossenschaftsbank weiterhin erfolgreich und nah an den Kundinnen und Kunden zu führen, so Wörl. "Die Entwicklung unserer Bank ist seit Jahren gut. Das ist den weitsichtigen Entscheidungen meines Vorgängers Nikolaus Widmann zu verdanken sowie unserem Vorstand, der nachhaltig wirtschaftet und Risiken klug steuert", so Günter Wörl. Den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz übernimmt Simone Westermair. Sie arbeitet als selbstständige Unternehmensberaterin. Seit 2015 gehört die 51-jährige dem Aufsichtsrat an. Sie ist mit Simone Westermair und Andrea Lochner die dritte Frau im achtköpfigen Aufsichtsratsgremium.