29. Mai 2018, 22:12 Uhr Prozess beim Landgericht München II Verfolgungsjagd bis nach München

Erst am Mittleren Ring fassen Streifenwagenbesatzungen einen Einbrecher und seinen mutmaßlichen Helfer. Ein 23-Jähriger hatte vorher dem Dieb einen Schraubenzieher in den Arm gerammt und die Polizei alarmiert

Endlich daheim im Bett, die Nachtschicht war wieder mal lang. An der Tür klingelt es. Egal. Einfach liegen bleiben. Wird schon nicht so wichtig sein. Das dachte sich ein 23 Jahre alter Industriemechaniker am Morgen des 27. Juli vergangenen Jahres. Der da an der Türe des Hauses seiner Eltern geklingelt hatte, war aber nicht der Postbote. Es war ein Einbrecher, der sich seit Montag mit seinem mutmaßlichen Komplizen vor der 3. Strafkammer am Landgericht München II verantworten muss.

Er hatte nur deshalb geklingelt, um zu prüfen, ob sich niemand in dem Haus in einem kleinen Weiler in einer Gemeinde im nordwestlichen Landkreis befindet. Anscheinend war die Luft rein. Es rührte sich nichts. Sofort machte sich der ungebetene Besucher an der Terrassentüre des Anwesens zu schaffen und drang in das Haus ein. Er habe einen "Schepperer" gehört, sagte der Industriemechaniker vor Gericht, und sofort von seinem Handy aus die Polizei angerufen. Der diensthabende Beamte habe aber nicht gewusst, wo sich der Weiler im Landkreis Dachau befindet, in dem der 23-Jährige wohnt. Die Gemeinde, zu der dieser gehört, hat fast fünfzig Ortsteile.

Er habe bis in den ersten Stock hören können, wie der Einbrecher alle Zimmer im Erdgeschoss des Hauses seiner Eltern durchwühlte, sagte der Industriemechaniker. Aus lauter Verzweiflung habe er seinen in der Nähe wohnenden Freund angerufen. Der meldete sich und versprach, sofort zu kommen. Der 23-Jährige hatte sich inzwischen hinter einem Mauervorsprung im Bad im ersten Obergeschoss versteckt. Nun hörte er, wie der Einbrecher, ein 24-jähriger Kellner, die Treppe hinaufkam und dort das Schlafzimmer seiner Eltern nach Beute durchsuchte. Dann sei er ins Bad gekommen, berichtet der 23-Jährige dem Gericht. Er habe sich mit einem Teppichmesser und einem Schraubendreher bewaffnet, die in seinem Zimmer gelegen hätten. Den Schraubenzieher habe er dem Einbrecher in den linken Oberarm "neig'haut". Der Mann habe geschrien und ihn sofort von oben bis unten aus einer Entfernung von gerade mal eineinhalb Metern mit Pfefferspray besprüht. Dann sei er die Treppe hinteruntergelaufen. Wegen des Pfeffersprays habe er kaum etwas sehen können, so der 23-Jährige. Trotzdem war er dem Einbrecher nachgelaufen. Doch der habe sich umgedreht und ihn nochmals mit Pfefferspray besprüht. Dann sei er mit seiner Beute aus dem Haus und auf die Straße gerannt. Dort stieg der Kellner in den Pkw seines mutmaßlichen Komplizen. Das Auto raste mit quietschenden Reifen davon.

Der Freund des Industriemechanikers nahm sofort die Verfolgung auf. Es gelang ihm, die Männer einzuholen. Er versuchte, ihnen mit seinem Auto den Weg zu versperren. Ein anderer Pkw-Fahrer beteiligte sich unversehens an dem Versuch. Doch dem mutmaßliche Komplizen des Kellners gelang es mit einigen Rangiermanövern das Hindernis zu umfahren und zu flüchten. Nun aber ging die Verfolgungsjagd erst richtig los.

Mittlerweile hatten sich mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge an das Auto der Täter geheftet. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft versuchte der mutmaßliche Komplize des Kellners mit einer aggressiven Fahrweise, zahlreichen Abstandsverstößen und häufigen Spurwechseln, sich seine Verfolger vom Leib zu halten. Erst auf dem Mittleren Ring in München gelang es den Streifenwagenbesatzungen die beiden Männer zu stellen.

In dem Wohnhaus der Eltern des Industriemechanikers soll der Kellner Schmuck im Wert von rund 1130 Euro gestohlen haben. Zum Auftakt der Verhandlung vor dem Landgericht München II schwiegen sie zu den Vorwürfen. Neben dem Einbruch im Landkreis Dachau legt ihnen die Staatsanwaltschaft zwei weitere Wohnungseinbrüche im Landkreis Aichach-Friedberg zur Last. Der Kellner soll zudem an zwei Einbrüchen in Fahrradgeschäften in München beteiligt gewesen sein. Dort soll er mit Komplizen E-Bikes sowie Mountainbikes im Wert von insgesamt rund 125 000 Euro gestohlen haben.

Am Ende seiner Vernehmung fragte Richter Martin Hofmann den Industriemechaniker, wie es ihm gegangen sei, als der Einbrecher im Haus gewesen sei. "Ned guat", lautete die Antwort. Ob er große Angst gehabt habe, fragte der Vorsitzende noch. Der 23-Jährige räumte auch dies unumwunden ein und sagte: Er habe eine "Scheißangst" gehabt. Der Prozess dauert an.