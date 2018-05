22. Mai 2018, 21:45 Uhr Polizeikontrollen am Pfingstwochenende Zu viel Alkohol am Steuer

Die Polizei hat am Pfingstwochenende im Landkreis Dachau fünf Fahrzeugführer wegen Alkohol am Steuer aus dem Verkehr gezogen. Sie müssen jetzt mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Am Samstag um 20.21 Uhr stellte eine Polizeikontrolle in der Münchner Straße in Dachau bei einem 49-jährigen Dachauer Pkw-Fahrer einen Alkoholwert von 0,96 Promille fest. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein. Ebenfalls am Samstag fiel der Polizei um 22.30 Uhr in Röhrmoos ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Vierkirchen auf, der in Schlangenlinien fuhr und dann gegen einen geparkten Pkw stieß. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,56 Promille festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Schaden am geparkten Auto etwa 1000 Euro.

Am Sonntag um 4.35 Uhr bemerkte die Polizei in der Erich-Ollenhauer-Straße in Dachau einen 27-jährigen Radfahrer aus Dachau, der sich kaum auf dem Rad halten konnte. Bei ihm ergab der Alkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus München am Sonntag um 21 Uhr in Bergkirchen stellten Beamte einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest. Der Mann musste sich ebenfalls eine Blutprobe abnehmen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Montag um 3.15 Uhr wurde in Rumeltshausen (Gemeinde Schwabhausen) ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Fahrenzhausen kontrolliert, bei dem der Alkoholtest einen Wert von 1,24 Promille ergab. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Weil er sich anhaltend aggressiv verhielt, mussten die Polizeibeamten ihn zur Blutentnahme zwingen. Anschließend nahm ihn die Polizei für einige Stunden in Gewahrsam.