7. Juni 2018, 22:02 Uhr Polizei sucht Zeugen Elfjährige angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwochmittag ein elfjähriges Mädchen erfasst und anschließend einfach davon gefahren ist, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Pollnstraße in Dachau. Wegen eines am Rand geparkten Autos musste das Mädchen, das mit dem Rad unterwegs war, zur Fahrbahnmitte hin fahren, um an dem Auto vorbeiziehen zu können. Just in dem Moment überholte sie laut Polizei ein Auto. Es hielt jedoch nicht genug Abstand und touchierte das Kind im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel an der Hüfte. Die Elfjährige verlor das Gleichgewicht, geriet ins Trudeln und stürzte. Dabei brach sie sich einen Finger und zog sich diverse Prellungen zu. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten sich unter Telefon 08131/5610 zu melden. Die Polizei hofft auf Hinweise, um den flüchtigen Autofahrer ausfindig machen zu können.