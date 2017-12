28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Weihnachtlicher Kammerchor









Ein Weihnachtskonzert mit dem Kammerchor Dachau findet am Samstag, 30. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd statt. Der Chor singt Weihnachtslieder wie "Kommet ihr Hirten", "Zu Bethlehem geboren" und "Vom Himmel hoch da komm ich her" sowie Weihnachtsmotetten von Max Reger und Gustav Adolf Merkel. Eine Besonderheit ist das 1985 komponierte "Gloria" von Knut Nystedt. Das Blechbläserquintett Consorzio Brassivo spielt Instrumentalmusik von Henry Purcell, William Byrd und Samuel Scheidt. Der Eintritt ist frei.