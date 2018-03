6. März 2018, 21:54 Uhr Pfaffenhofen an der Glonn Im Rausch Kreisverkehr übersehen

Quer über einen Kreisverkehr fuhr ein 33-Jähriger am Montagabend in Pfaffenhofen. Die herbeigerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dachau stellte bei dem leicht verletzten Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Bluttest ergab, dass der Mann mit mehr als zwei Promille Blutalkohol unterwegs gewesen war. Im Kreisverkehr auf der Staatsstraße 2052 in Richtung Ried auf der Höhe Wagenhofen hatte er zwei Verkehrsschilder beschädigt. Sein Transporter war im Acker stecken geblieben. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.