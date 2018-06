11. Juni 2018, 22:03 Uhr Petershausen Einsatzort Bahn

Feuerwehren üben Hilfe bei Zugunglücken

Feuerwehreinsätze in Zusammenhang mit Zügen sind selten und stellen die Rettungskräfte vor besondere Herausforderungen. Um für solche Fälle gewappnet zu sein, haben die entlang der beiden Bahnlinien stationierten Feuerwehren am Samstag eine "Stationsausbildung Bahn" in Petershausen absolviert. Mit Hilfe des Notfallmanagements der Deutschen Bahn und der Feuerwehr Petershausen wurden vier verschiedene Stationen aufgebaut, die von den Feuerwehren aus Dachau, Hebertshausen, Indersdorf, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen und Vierkirchen nacheinander durchlaufen wurden.

Station 1 befasste sich mit Einsätzen bei der S-Bahn. Die Feuerwehrleute wurden über die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen und über mögliche Maßnahmen bei Einsätzen informiert. Die Teilnehmer führten entsprechende Übungen durch. Sie hoben mit geeigneten Geräten Waggons an, um Personen oder Fahrzeuge unter dem Zug zu befreien. Außerdem erfuhren die Teilnehmer, wie Zugänge in die Waggons geschaffen werden. In Station 2 ging es um Güterzüge. Die Einsatzkräfte übten das Abkuppeln und Verschieben einzelner Güterwagen, um beispielsweise bei einem Austritt von gefährlichen Stoffen oder bei Bränden die Waggons voneinander zu trennen. Station 3 befasste sich mit Einsätzen bei Personenzügen. Auch hier erfuhren die Teilnehmer, wie sie im Ernstfall in die Waggons gelangen können. In Station 4 ging es um E-Lokomotiven. Anhand der bereitgestellten Lokomotive wurden die Besonderheiten bei Feuerwehreinsätzen vorgestellt und wesentliche Gefahren aufgezeigt. An den Übungen, die sich über den gesamten Tag erstreckten, nahmen insgesamt 70 Feuerwehrleute teil. Unterstützt wurde die Ausbildung von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Bahn, die die Züge und Lokomotiven bereit stellten und bei den Aufräumarbeiten halfen. Kreisbrandinspektor Georg Reischl und Kreisbrandmeister Stefan Schneider bedankten sich für die Hilfe mit kleinen Geschenken des Kreisfeuerwehrverbands. Dieser dankt auch den Einsatzkräften der Feuerwehr Petershausen für ihre Hilfe.