7. Juni 2018, 22:02 Uhr Petershausen Ein Abend mit vielen Tipps für Eltern

Über Elterngeld, Erziehungsgeld und mehr Themen, die für viele Landkreisbürger wichtig sind, informiert das Dachauer Forum. Die Veranstaltung, die das Forum gemeinsam mit dem Verein Rundum e.V. organisiert hat, findet am 28. Juni um 19 Uhr im Rundum-Zentrum für Familien in der Kirchstraße 7 in Petershausen statt. Die Besucher des Vortrags erfahren alles über Anträge und Fristen zu Elterngeld und Erziehungsgeld An diesem Abend bekommen Eltern einen Überblick über gesetzliche Rahmenbedingungen, Anträge und Fristen zu Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Landeserziehungsgeld, Betreuungsgeld. Darüber hinaus steht die Referentin Judith Leunissen für Fragen zur Verfügung. Anmeldung unter www.rundum-verein.de. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.