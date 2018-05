28. Mai 2018, 21:56 Uhr Patenschaft Ausflug des Franziskuswerks

Am Samstag, 16. Juni, findet der alljährliche Ausflug der Volkshochschule Röhrmoos gemeinsam mit dem Franziskuswerk Schönbrunn statt. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr vor dem Laden in Schönbrunn. Mit der S-Bahn fahren alle Beteiligten nach Petershausen und mit dem Zug weiter nach Neuburg an der Donau. Bei einer Stadtführung erfahren die Teilnehmer mehr über die Altstadt und die Geschichte der Stadt. Jeder der Teilnehmer wird einen der Bewohner des Franziskuswerks Schönbrunn begleiten und zum Essen eingeladen. Wer selbst keine Zeit hat, diese Fahrt aber dennoch unterstützen möchte, kann mit einem Geldbetrag eine Patenschaft übernehmen. Die Volkshochschule übernimmt die Kosten für die Fahrt, die Stadtführung und alle Eintrittsgelder. Eine Anmeldung vorab ist notwendig und kann telefonisch bei Madeleine Wienforth, unter 08139/ 6733 oder über die Volkshochschule Röhrmoos unter 08139/ 99 4138 erfolgen.