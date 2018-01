3. Januar 2018, 21:51 Uhr Originaltreu verkleinert Modellbahn-Markt feiert Jubiläum









Zum 111. Mal findet der Modellbahn-Markt in der ASV-Halle, Gröbenrieder Straße 21, statt. Am Samstag, 6. Januar, ist zwischen 10 und 15 Uhr vom "Adler" über Inter-City-Express und Güterzug bis zum Schnellzug ein vielfältiges Angebot geboten. Speziell zum Jubiläum sind Modellbahn-Anlagen in verschiedenen Spurweiten sowie eine große Modellbahn aus den 1940 Jahren ausgestellt. Züge, Modellbahnanlagen, Dioramen, Zubehör und Ersatzteile - alles originalgetreu verkleinert. Und dazu gibt es genügend Gelegenheiten zum Fachsimpeln mit anderen Fans, teilt der Veranstalter mit.