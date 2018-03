4. März 2018, 22:02 Uhr Odelzhausen Gemeinderat behandelt Bürgeranträge

Der Odelzhausener Gemeinderat hat sich jetzt mit Anträgen aus den Bürgerversammlungen befasst. Abgelehnt wurde der Antrag von Karl Müller, einen Fahrradweg von Taxa bis zum Kreisverkehr am Odelzhausener Ortsausgang Richtung Wiedenzhausen anzulegen. "Man kann man auch über Odelzhausen in die Richtung radeln", begründete Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) das Veto. Außerdem wäre es besser abzuwarten, was aus der zuletzt diskutierten neuen S-Bahn-Linie parallel zur Autobahn werde, so der Bürgermeister weiter. "Es wäre ärgerlich, wenn wir jetzt einen Radweg bauen und ihn in ein paar Jahren wieder abreißen müssten." Die Anregung von Alexander Schöffmann, die Beleuchtungssituation am Wiedenzhausener Kreisel zu prüfen, griff der Gemeinderat indes auf. Der Vorschlag wird an das staatliche Bauamt weitergeleitet. Ebenfalls um Helligkeit ging es bei einem Antrag von Peter Teuber. Er empfindet die Beleuchtung des Park-and-Ride-Platzes am Ortsausgang "grell und überproportioniert". Trinkl klärte auf, dass dort ein LED-System im Einsatz sei, das dem heutigen Stand der Technik entspreche. "Eigentlich müssten alle unsere Straßen so ausgeleuchtet sein", sagt der Bürgermeister.